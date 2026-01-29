Zelenski espera que el cese de ataques rusos por frío anunciado por Trump se haga realidad

(Actualiza con más declaraciones de Zelenski)

Berlín, 29 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que el supuesto acuerdo con Moscú para un cese de los ataques rusos contra ciudades ucranianas por el frío extremo, anunciado el día de hoy por el mandatario estadounidense, Donald Trump, se haga realidad y ha sugerido que podría comenzar esta misma noche.

«Esperamos que los acuerdos sean implementados. Los pasos de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el final de la guerra», escribió Zelenski en sus redes sociales.

En su mensaje, el presidente ucraniano calificó de «importantes» las declaraciones de Trump sobre «la posibilidad de proporcionar seguridad para Kiev y otras ciudades ucranianas durante este periodo de invierno extremo», sin aludir en ningún momento a Rusia de manera directa.

Zelenski señaló que el suministro eléctrico es básico para la vida y agradeció los esfuerzos de los aliados de Ucrania a la hora de ayudar a proteger a la población civil.

Además, agregó que el asunto había sido abordado durante las reuniones trilaterales que tuvieron lugar el fin de semana pasado en Abu Dabi con delegaciones de EE.UU. y de Rusia, sin especificar más detalles.

Poco después, en su discurso nocturno a la nación, Zelenski manifestó la esperanza de que Estados Unidos sea capaz de garantizar que realmente cesan los ataques rusos contra el sistema energético.

«La situación ahora esta noche y estos días, la situación real en nuestras instalaciones energéticas y en nuestras ciudades lo demostrará», concluyó, apuntando a que la supuesta tregua podría empezar esta ya en la noche del jueves al viernes.

Trump había asegurado el día de hoy que el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha aceptado su petición de no atacar Ucrania durante una semana debido al frío extremo que afecta a la región.

«Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo. No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí», aseguró el presidente durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Trump dijo que «mucha gente» le había aconsejado no llamar a su homólogo ruso por si era una «pérdida de tiempo», pero celebró que Putin respondiera positivamente, aunque no dio más detalles acerca de la llamada.

Las autoridades de Kiev informaron el jueves por la tarde de un ataque ruso con drones contra la ciudad de Krivi Rig (centro), en la que resultaron dañados edificios de viviendas, murió una anciana y resultaron heridas dos mujeres y un hombre.

El miércoles, Zelenski advirtió en su discurso nocturno a la nación que Rusia prepara nuevos ataques masivos, justo cuando se espera que las temperaturas vuelvan a rondar los 20 grados bajo cero este fin de semana en Kiev y otras regiones de Ucrania y cuando millones de ucranianos sólo disponen de pocas horas de electricidad al día debido a los daños sufridos por el sistema energético. EFE

