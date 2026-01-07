Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre

2 minutos

Nicosia, 7 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó este miércoles en Nicosia su esperanza de que la guerra en su país, provocada por la invasión rusa de 2022, pueda terminar este semestre, durante la actual presidencia chipriota de la Unión Europea (UE).

«Al comenzar Chipre su presidencia (europea), las negociaciones de paz han alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Trabajamos de manera muy, muy activa: Ucrania, nuestros socios europeos y, por supuesto, EE. UU. y todos los miembros de nuestra coalición de voluntades. Y es posible —y lo esperamos sinceramente— que esta guerra pueda terminar durante su presidencia», dijo el mandatario.

«Todos entendemos cómo terminan guerras como ésta: Cuando la presión es lo suficientemente fuerte como para agotar la fuente de la guerra, llega la paz. Esa presión existe ahora y la UE desempeña un papel clave en mantenerla», aseguró.

«Hemos discutido, a nivel de la UE, dentro de la coalición de voluntades y en nuestro trabajo bilateral con Chipre, que las sanciones (contra Rusia) deben reforzarse», señaló Zelenski.

«Se está preparando un nuevo paquete. Se están tomando muchas medidas para atacar la ‘flota fantasma’ de Rusia y esto funcionará. Cada dólar que Rusia pierde es un dólar que no alimenta al agresor», agregó en su discurso durante el acto de apertura de la presidencia chipriota del Consejo Europeo en Nicosia.

En cuanto a la actual disputa sobre Groenlandia, cuya soberanía bajo Dinamarca está siendo cuestionada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, Zelenski destacó la importancia de respetar la integridad territorial de los países.

«Estamos agradecidos a Dinamarca por su (pasada) presidencia (europea) y respetamos su integridad territorial y soberanía. Y apreciamos el inicio de la presidencia de Chipre y respetamos su integridad territorial y soberanía. Somos Ucrania. Por favor, respeten nuestra integridad territorial y soberanía», dijo.

«Cada nación importa y cada país libre en Europa merece ser parte de nuestro hogar europeo común. Ucrania también merece esto: ser una parte igual de nuestro hogar europeo común», concluyó Zelenski, cuyo país pretende entrar en la UE, lo que calificó como «una de las mayores garantías de paz y seguridad para Europa». EFE

