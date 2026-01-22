Zelenski espera que reunión trilateral con Rusia en EAU se centre en el reparto del Donbás

2 minutos

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves desde Davos que el reparto de la región del Donbás -ocupada parcialmente por Rusia y que el Kremlin reclama en su totalidad para poner fin a la guerra- será el punto central de la reunión trilateral entre ucranianos, rusos y estadounidenses que Washington y Kiev esperan que se celebren antes del final de la semana.

“Todos hablamos de una cuestión, que es la más difícil y aún no está resuelta. Pienso que en las reuniones trilaterales puede que las partes presenten la una a la otra sus propuestas. Todo gira en torno al territorio”, dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada tras su intervención en el Foro Económico de Davos.

Los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto llegar este mismo jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Witkoff ha declarado sin embargo que no pernoctarán en Moscú, sino que se desplazarán desde allí a Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, para celebrar con ucranianos y rusos una reunión a tres bandas.

Zelenski dijo que enviará a los Emiratos a un equipo negociador formado entre otros por el jefe de su oficina presidencial, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario de su partido, David Arajamia, y el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov.

Según el presidente ucraniano, se espera que esos contactos duren dos días, es decir, el viernes y el sábado.

Moscú no ha confirmado por el momento el envío de emisarios a los Emiratos. EFE

mg/cph/psh

(foto) (vídeo)