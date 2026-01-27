Zelenski espera respaldo de los socios europeos para adhesión de Ucrania a la UE en 2027

3 minutos

Berlín, 27 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó este martes la expectativa de que los aliados europeos de Ucrania respalden la adhesión de su país a la Unión Europea (UE) en 2027.

«La adhesión de Ucrania a la UE es una de las garantías de seguridad clave, no solo para nosotros, sino para toda Europa», escribió en sus redes sociales tras una conversación con el canciller austríaco, Christian Stocker.

«Después de todo, la fortaleza colectiva de Europa es posible, en particular, gracias a las contribuciones de Ucrania en materia de seguridad, tecnología y economía. Es por esto que hablamos de una fecha concreta -2027- y contamos con recibir el apoyo de los socios a nuestra posición», agregó.

Zelenski también informó a Stocker sobre los contactos trilaterales que se celebraron el fin de semana pasada con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi, en los cuales según dijo se abordaron sobre todo cuestiones militares, aunque también el tema de las garantías de seguridad necesarias para poner fin a la guerra.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, afirmó este martes en una entrevista con ‘European Truth’ que la primera mitad de 2027 podría ser «histórica» para el proceso de integración ucraniano gracias a la presidencia de turno del Consejo de la UE de Lituania, firme defensora de la adhesión de Kiev.

El ministro resaltó también que la propuesta de plan de paz de 20 puntos elaborada por EE. UU. apunta a 2027 como horizonte para este proceso, aunque matizó que no se trata de un documento europeo y reconoció que la fecha «es una cuestión difícil».

«La UE tiene sus propios procedimientos y en algunos aspectos somos rehenes del enfoque de las decisiones por consenso», dijo Sibiga.

Al mismo tiempo, señaló que la UE tiene interés en que Ucrania acceda al bloque «lo antes posible», ya que no se trata solo de una cuestión de garantías de seguridad, sino también de la contribución que puede realizar Ucrania en materia de seguridad.

En el marco de un posible solución negociada para alcanzar la paz, Rusia ha señalizado que está dispuesta a aceptar un ingreso de Ucrania a la UE.

No obstante, el acceso ucraniano cuenta con la oposición de Hungría y es visto con escepticismo por otros países, mientras que la jefa de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha situado una posible adhesión antes de 2030.

La semana pasada en Davos, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aseguró que en los próximos 100 años no existirá en su país un Parlamento dispuesto a dar luz verde al acceso de Ucrania al bloque de los Veintisiete.EFE

