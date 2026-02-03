Zelenski está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en Abu Dabi

1 minuto

Kiev, 3 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en los contactos trilaterales con estadounidenses y rusos que tendrán lugar el miércoles y jueves en Abu Dabi.

«Sin duda, nosotros apoyaremos pasos de desescalada si hay propuestas de este tipo por parte de los estadounidenses», dijo Zelenski en una rueda de prensa con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que visitó este martes Kiev horas después de que Rusia retomara los ataques contra el sistema energético ucraniano pese a que el pasado jueves el Kremlin declaró una tregua en este tipo de bombardeos. EFE

