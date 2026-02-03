Zelenski está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en Abu Dabi

2 minutos

Kiev, 3 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en los contactos trilaterales con estadounidenses y rusos que tendrán lugar el miércoles y jueves en Abu Dabi.

«Sin duda, nosotros apoyaremos pasos de desescalada si hay propuestas de este tipo por parte de los estadounidenses», dijo Zelenski en una rueda de prensa con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que visitó este martes Kiev horas después de que Rusia reanudara los ataques contra el sistema energético ucraniano pese a que el pasado jueves el Kremlin declaró una tregua en este tipo de bombardeos.

El presidente ucraniano afirmó que la propuesta de tregua formulada la semana pasada por el presidente de EE.UU. y aceptada por su homólogo ruso era «muy razonable», y acusó a Moscú de aprovechar el cese de los ataques para acumular más misiles y drones para lanzar este martes, en el pico del frío invernal en Ucrania, un número «récord» de misiles balísticos que fue dirigido sobre todo a infraestructuras energéticas ucranianas.

Por su parte, el secretario general de la OTAN calificó de «muy mala señal» para la paz este último ataque ruso, y explicó que se comprometió con Zelenski a hacer todo lo posible para que el mayor número posible de países de la Alianza contribuyan a reforzar las defensas aéreas ucranianas.

Tanto Rutte como Zelenski destacaron la importancia de los misiles y sistemas Patriot, los únicos capaces de interceptar misiles balísticos rusos.

Rutte anunció una reunión de la coalición de países que ayudan militarmente a Ucrania que tendrá lugar la semana que viene y estará centrada en obtener nuevos sistemas y misiles Patriot para Kiev.

El secretario general de la OTAN dijo que dos tercios de los países de la Alianza contribuyen ya con dinero a la iniciativa que permite comprar a EE.UU. misiles Patriot y otros sistemas de armamento para reforzar al Ejército ucraniano, y añadió que espera que más países se sumen a ese proyecto.

Rutte enfatizó la necesidad de que las ayudas prometidas a Kiev lleguen con la mayor celeridad posible. EFE

mg/cae/rcf

(Foto) (Vídeo)