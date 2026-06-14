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Zelenski felicita a Trump por teléfono y acuerdan hablar más a fondo en la cumbre del G7

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Berlín, 14 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este domingo al jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, por su 80 cumpleaños, en una conversación telefónica en la que abordaron «muchos temas clave» y de cómo lograr la paz y acordaron hablar más a fondo en el marco de la cumbre del G7 que comienza el lunes en la ciudad francesa de Évian.

«Acabo de mantener una conversación estupenda con @POTUS. He felicitado al presidente Trump por su cumpleaños y hemos hablado con bastante detalle sobre muchos temas clave; la paz, sin duda, ha sido uno de ellos», escribió en un mensaje en X.

Agregó que hablaron de medidas que podrían contribuir a acercar la paz en este momento y que le informó sobre los últimos acontecimientos en el campo de batalla y de cómo se ha consolidado la posición ucraniana.

«Acordamos que lo discutiremos más a fondo en nuestra reunión durante la cumbre del G7. Tenemos algunas buenas ideas que pueden ayudar a avanzar hacia la paz y a proteger vidas», afirmó.

Añadió que le deseó a Trump mucho éxito, sobre todo en sus esfuerzos por poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, y que le agradeció todo el apoyo que Estados Unidos ha brindado a su país.

«Es importante que recordemos con gratitud cada paso de ese apoyo, desde los Javelin hasta los Patriot», dijo.

Dmitró Litvin, asesor de comunicación de Zelenski, señaló que fue «una conversación bastante sustanciosa sobre todo tipo de temas, desde felicitaciones por el cumpleaños hasta la diplomacia y la guerra y la paz».

Agregó que la conversación duró entre 30 y 35 minutos, «quizás un poco más», según informó ‘Evropeiska Pravda’. EFE

egw/av

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