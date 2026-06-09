Zelenski habló por teléfono con Witkoff y Kushner sobre las negociaciones con Rusia

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Kiev, 9 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló el lunes por teléfono con los mediadores de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana, Steve Witkoff y Jared Kushner, a los que agradeció su “disponibilidad para trabajar lo más activamente posible en las próximas semanas para revitalizar la diplomacia” para poner fin al conflicto.

En el mensaje en sus redes sociales en el que anunció la conversación, Zelenski recordó que la guerra en Irán ha desviado la atención internacional hacia Oriente Medio en detrimento de Ucrania. “Pero nuestro objetivo común de que haya paz en Europa sigue en la agenda”, agregó.

Las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia con mediación de EE.UU. se interrumpieron con el comienzo el 28 de febrero de la guerra de estadounidenses e israelíes contra Irán. Ucrania ha ofrecido sin éxito en distintas ocasiones posibles formatos para la reanudación de esos contactos.

El presidente ucraniano explicó que habló con Witkoff y Kushner de lo que podría tratarse en la cumbre del G7 que empieza el próximo lunes en Francia y les transmitió la información que los servicios de inteligencia de Kiev han logrado obtener sobre los planes rusos para los próximos meses.

Ucrania teme que Rusia empiece una nueva oleada de movilización para reforzar a sus tropas y mejorar la situación de su Ejército en el frente. Según el jefe del Ejército ucraniano, Rusia perdió en mayo cerca de cien kilómetros cuadrados más de los que ganó en el campo de batalla. Este saldo negativo para Rusia no se daba, según canales militares ucranianos, desde 2023.

Zelenski calificó la conversación con los emisarios de Trump de “muy positiva” y agradeció a Witkoff y Kushner “su evaluación positiva de las posiciones de Ucrania”.

El presidente ucraniano no anunció sin embargo planes de los mediadores estadounidenses de viajar finalmente a Ucrania como espera Kiev que hagan. Witkoff y Kushner sí han visitado Moscú pero nunca han estado en Ucrania en sus labores de mediación. Zelenski ha dicho públicamente que considera una injusticia este hecho.

Zelenski habló por teléfono el lunes con ambos desde Chisinau, donde hizo escala en su regreso de Londres. El presidente ucraniano ya utilizó el aeropuerto de la capital moldava para viajar (donde no vuelan aviones civiles por la guerra) a finales de la semana pasada a Londres, desde donde mantuvo conversaciones con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia.

El presidente ucraniano utiliza habitualmente Polonia como lugar para despegar y aterrizar en sus viajes. Polonia y Ucrania viven un nuevo episodio de tensión a cuenta de varios gestos del Estado ucraniano honrando la memoria de figuras y grupos de la II Guerra Mundial relacionados con el asesinato en masa de polacos.

Al término de su conversación con Witkoff y Kushner, Zelenski informó del contenido de la charla al presidente francés, Emmanuel Macron, con el que también habló de la reunión del G7 en la que éste ejercerá de anfitrión desde el lunes. EFE

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