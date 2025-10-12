Zelenski habla con Macron sobre las necesidades ucranianas de defensa aérea

Berlín, 12 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mantuvo una conversación con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la que le agradeció su apoyo y le planteó las «urgentes necesidades» en cuanto a la defensa área y de antimisiles»

«Agradezco a Francia por su gran esfuerzo para defender la vida. Le informé sobre nuestras necesidades prioritarias: en primer lugar, los sistemas de defensa aérea y los misiles», afirmó Zelenski en Facebook,

Rusia, según el presidente, está aprovechando que Oriente Medio y los problemas internos de cada país están recibiendo la máxima atención.

Según informó Zelenski, la Federación Rusa ha utilizado más de 3.100 drones, 92 misiles y casi 1.360 bombas aéreas guiadas contra Ucrania durante esta semana.EFE

