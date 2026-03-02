Zelenski habla con Merz de visita a China del canciller y de la situación en Oriente Medio

Kiev, 2 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este lunes por teléfono con el canciller alemán, Friedrich Merz, con el que abordó, entre otras cuestiones, la reciente visita del líder germano a China y la evolución de la situación en Oriente Medio tras la guerra que empezó este sábado con el ataque de Israel y EE. UU. a Irán.

“Friedrich me ha informado de su visita a China y de sus reuniones allí”, escribió en redes sociales Zelenski, que agregó que Pekín tiene “numerosos instrumentos” para influir sobre Rusia para que ésta ponga fin a la guerra.

Además, ambos líderes hablaron también del proceso de negociación entre Ucrania y Rusia que impulsa y media EE. UU., y de cómo lo que está ocurriendo en Oriente Medio puede influir en estas conversaciones.

Zelenski dijo este mismo lunes en un mensaje enviado a los periodistas que, por el momento, Ucrania no ha visto disminuir la cantidad de defensas aéreas que recibe de sus socios debido a la guerra en Oriente Medio.

El líder de Kiev señaló además que Ucrania está dispuesta a compartir su experiencia en derribar drones iraníes Shahed y hacer frente a todo tipo de ataques aéreos si los países que están siendo atacados por Irán se lo piden.

El presidente ucraniano también reconoció que Kiev sí podría verse afectada si el conflicto allí mantiene su intensidad durante más tiempo.

Zelenski y Merz hablaron asimismo de la reunión que el canciller alemán tiene previsto mantener en Washington con Trump el martes. EFE

