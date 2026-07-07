Zelenski habla con Rutte de las necesidades «urgentes» de Ucrania en defensa aérea

Compartir

2 minutos

Ankara/Kiev, 7 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, fue recibido este martes en Ankara por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el que habló de la «necesidad de suministros urgentes» de defensas aéreas para el país invadido por Rusia y de posibles formas de acelerar esas entregas.

En la reunión, mantenida en los márgenes de la cumbre de la OTAN que se está celebrando en la capital turca, el mandatario y el titular de la Alianza Atlántica trataron el programa PURL, por el que aliados de Ucrania, sobre todo europeos, compran desde 2025 armamento a Estados Unidos para hacerlo llegar al Ejército ucraniano, especialmente misiles para los sistemas Patriot.

Zelenski abordó con Rutte, que también informó del encuentro en un breve mensaje en el que reafirmó su compromiso con la defensa de Ucrania, de posibles «contribuciones adicionales» de países de la Alianza a esta iniciativa.

El presidente ucraniano y el secretario general de la OTAN también hablaron de lo que Zelenski llamó la «Coalición Antibalística», que agrupa a Ucrania y a más de una decena de países europeos entre los que destacan Alemania, Francia y el Reino Unido y que tiene como objetivo avanzar hacia la producción en Europa de sistemas antiaéreos propios eficaces para derribar misiles balísticos.

«Ahora mismo es crítico que todos los canales para apoyar nuestra defensa aérea, tanto bilaterales como multilaterales, funcionen a capacidad plena», dijo Zelenski, que trató también con Rutte la cooperación militar y en concreto la producción conjunta de armamento entre Ucrania y los países de la OTAN.

En este sentido, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, anunció tras reunirse con Zelenski en Ankara la firma de un acuerdo que sienta las bases para la producción conjunta de drones entre ambos países, en la línea de los documentos firmados anteriormente por Kiev con otros aliados.

Lo mismo hizo momentos antes con el primer ministro estonio, Kristen Michal.

Zelenski también se reunió de forma bilateral con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El presidente ucraniano dijo, además, haber recibido recientemente de Canadá un importante paquete en materia de defensa aérea, sin dar más detalles al respecto. EFE

mg/cae/mra

(foto)