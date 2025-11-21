Zelenski habla con teléfono con Vance para encontrar un camino “justo” hacia la paz

2 minutos

(Actualiza con declaraciones de Zelenski)

Kiev, 21 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este viernes por teléfono con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para encontrar un camino “justo” hacia la paz, según dijo el líder ucraniano en sus redes sociales.

“Hemos conseguido cubrir muchos detalles de las propuestas de la parte estadounidense para terminar la guerra y estamos trabajando para hacer que el camino hacia adelante sea digno y realmente efectivo para lograr una paz duradera», escribió Zelenski.

También participó en la conversación el secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, quien entregó este jueves oficialmente en Kiev a Zelenski el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente ucraniano explicó además que acordó con Vance trabajar juntos con Europa “al nivel de asesores de seguridad” para avanzar hacia ese objetivo.

“Ucrania siempre ha respetado y continúa respetando el deseo del presidente de EE.UU., Donald Trump, de poner fin al baño de sangre y vemos de forma positiva toda propuesta realista. Hemos acordado mantener contacto constante”, concluyó Zelenski, que dijo que la conversación duró casi una hora.

“La llamada entre Zelenski y Vance terminó hace media hora”, dijo una fuente sin dar más detalles de la oficina presidencial ucraniana a la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

La conversación entre Zelenski y Vance -que en febrero de este año protagonizaron un tenso enfrentamiento verbal público durante la visita del presidente ucraniano a la Casa Blanca, pero limaron asperezas en posteriores encuentros- tuvo lugar después de que el líder de Kiev hablara también el viernes con los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Reino Unido y Alemania.

Zelenski acordó con sus principales socios europeos coordinar posiciones para negociar con EE.UU. el documento presentado por Washington como punto de partida.

Entre los puntos del plan más desfavorables a Kiev destacan la exigencia de que reduzca los efectivos de su Ejército y que retire a sus tropas de todo el territorio de la región del Donbás que sigue bajo su control.

Zelenski dijo la víspera que espera hablar con Trump en los próximos días sobre el documento en cuestión, mientras que el presidente estadounidense afirmó este viernes que considera «oportuno» recibir una respuesta hasta el próximo 27 de noviembre, cuando Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias. EFE

mg/cph/psh