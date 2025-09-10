The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski habla con Von der Leyen y agradece la nueva ayuda europea para producir drones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 10 sep (EFE).- El jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este miércoles una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que agradeció la propuesta de ayudar a Kiev con 6.000 millones de euros suplementarios para la producción de drones.

«Hablé con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Le agradecí su discurso en el Debate del Estado de la Unión Europea y el claro mensaje sobre los 6.000 millones de euros para la producción de drones en Ucrania», señaló Zelenski en su cuenta de X.

Este miércoles, en Estrasburgo (Francia), Von der Leyen propuso asignar 6.000 millones de euros procedentes de los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados para una «alianza de drones con Ucrania».

Zelenski, en su mensaje de agradecimiento, también invitó a «buscar incluso más modos de usar los activos congelados rusos en beneficio de Ucrania».

En su conversación, Zelenski y Von der Leyen también hablaron de los esfuerzos de europeos y estadounidenses en materia de sanciones contra Moscú por su invasión contra Ucrania y del apoyo a los niños ucranianos, según explico el presidente de Ucrania.

«Ursula confirmó que la Unión Europea ayudará a financiar comidas gratuitas para los escolares. Coordinamos nuevas medidas para la devolución de los niños secuestrados. Acordamos mantenernos en contacto», concluyó Zelenski. EFE

smm-mg/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR