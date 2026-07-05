Zelenski hablará con Trump en cumbre de OTAN sobre renovado intento de mediación de EE.UU.

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Berlín, 5 jul (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, considera que existe una «posibilidad real» de poner fin a la guerra rusa y que para ello la determinación de EE.UU. es decisiva, por lo que abordará con el presidente Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara de un eventual renovado intento de mediación de Washington.

En una llamada telefónica entre ambos mandatarios la víspera, que Zelenski calificó de «muy buena», el presidente ucraniano explicó a Trump la actual situación en el frente de batalla tras negar que la estratégica ciudad de Kostiantínivka, en el este del país invadido, haya sido tomada por Rusia como había afirmado el viernes el Kremlin.

Tanto Zelenski como sus socios europeos consideran que la situación de Ucrania en el frente y con los ataques de largo alcance contra territorio ruso para mermar la maquinaria bélica de Moscú es mejora que nunca, por lo que Kiev se sentaría a la mesa de negociación desde una posición de fuerza.

Las negociaciones bajo negociación de EE.UU. llevan estancadas desde antes de la guerra estadounidense contra Irán a finales de febrero, porque, a juicio de Washington, ninguna de las dos partes monstraba una intención real de moverse para llegar a un alto el fuego y posterior acuerdo de paz.

A juicio de Zelenski, ahora sin embargo «hay una posibilidad real de poner fin a la guerra», según escribió en sus redes sociales.

«Y la determinación de Estados Unidos es decisiva», añadió.

Explicó que él y Trump han acordado «continuar estas conversaciones durante la cumbre de la OTAN en Ankara» la próxima semana, a la que Zelenski está invitado.

Trump también habló la víspera con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien reiteró a su homólogo estadounidense que Rusia tomará todo el Donbás pese a los esfuerzos de Ucrania y quien antes de la conversación también aseguró que el Ejército ruso ha conquistado 133 localidades en Ucrania en lo que va de 2026.

El estadounidense Instituto para Estudios de la Guerra (ISW) consideró en su último análisis diario del conflicto armado en Ucrania estas afirmaciones de «enormemente exageradas», ya que «no se corresponden con la realidad del campo de batalla».

Indicó que solo ha observado evidencias suficientes para sostener que las fuerzas rusas han capturado o infiltrado 64 localidades y aproximadamente 621,7 kilómetros cuadrados en todo el teatro de operaciones desde comienzos de 2026.

Durante junio, agregó el ISW, los rusos capturaron o se infiltraron en 20 localidades y avanzaron o se infiltraron en aproximadamente 30,42 kilómetros cuadrados.

«Estas cifras incluyen localidades en las que las fuerzas rusas solo se han infiltrado parcialmente, pero incluso considerando esas infiltraciones parciales, los datos no coinciden con la realidad presentada por Putin», afirma. EFE

cae/av