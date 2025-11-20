Zelenski hace recuento del ataque ruso a Ternópil: hay 26 muertos y 22 desaparecidos

Kiev, 20 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció este jueves un nuevo balance sobre el ataque ruso con misil de la víspera que provocó graves daños en un bloque entero de viviendas de la ciudad de Ternópil, según el cual 26 personas han muerto y otras 22 están desaparecidas.

“Nuestros equipos de rescate han trabajado en Ternópil toda la noche, y las labores de búsqueda y rescate continúan. Se desconoce el paradero de 22 personas; su búsqueda continúa”, escribió Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano agregó que entre los 26 fallecidos que se han registrado hasta ahora hay tres niños.

Rusia lanzó el miércoles a primera hora de la mañana un ataque masivo contra Ucrania en el que empleó más de cuatrocientos drones y cerca de cincuenta misiles que fueron dirigidos contra varias regiones del país.

La matanza provocada por el ataque en Ternópil es uno de los bombardeos más letales lanzados por Rusia en toda la guerra. EFE

