Zelenski informa de ataque a infraestructura petrolera rusa a 700 kilómetros de Ucrania

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Kiev, 8 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes de un ataque ucraniano contra una infraestructura petrolera rusa situada en la región rusa de Yaroslavl, a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania, “en respuesta a los ataques rusos” contra territorio ucraniano.

El ataque coincide con la tregua de 48 horas declarada por el Kremlin a partir de la pasada medianoche con motivo de la celebración el 9 de mayo en Rusia del llamado Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético sobre los nazis en la II Guerra Mundial.

Antes de reivindicar este ataque, Zelenski había informado de ataques rusos contra posiciones ucranianas en el frente durante las primeras horas de la tregua. EFE

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