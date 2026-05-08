Zelenski informa de ataque a infraestructura petrolera rusa a 700 kilómetros de Ucrania

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Kiev, 8 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes de un ataque ucraniano contra una infraestructura petrolera rusa situada en la región rusa de Yaroslavl, a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania, “en respuesta a los ataques rusos” contra territorio ucraniano.

El ataque coincide con la tregua de 48 horas declarada por el Kremlin a partir de la pasada medianoche con motivo de la celebración el 9 de mayo en Rusia del llamado Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético sobre los nazis en la II Guerra Mundial.

Antes de reivindicar este ataque, Zelenski había informado de ataques rusos contra posiciones ucranianas en el frente durante las primeras horas de la tregua.

Según el presidente ucraniano, la infraestructura alcanzada en este ataque es clave “para la financiación de la guerra” contra Ucrania de Rusia, que sufraga en gran medida su esfuerzo de guerra con sus exportaciones petroleras.

Zelenski se refirió al ataque como “una manifestación de justicia”, y dio las gracias a su Ejército y a sus servicios de inteligencia por su efectividad a la hora de llevarlo a cabo.

El líder de Kiev había declarado en la víspera que Ucrania se abstendría de lanzar ataques de larga distancia contra territorio ruso si Moscú cumplía con la tregua de 48 horas declarada unilateralmente por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Zelenski dio esta mañana por incumplida la tregua por los ataques rusos a posiciones ucranianas en el frente.

Ucrania había propuesto previamente una tregua indefinida a partir del 6 de mayo, una oferta que los rusos ignoraron.

“Rusia debe optar por una paz genuina, y sólo con una presión fuerte puede conseguirse eso”, cerró Zelenski su mensaje EFE

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