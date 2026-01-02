Zelenski informa de ataque ruso con misiles sobre edificios en Járkov y con trece heridos

(Actualiza tras balance de trece heridos y aporta detalles sobre el objetivo del ataque)

Berlín, 2 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov ha causado trece heridos, según las autoridades locales.

«Un horrible ataque ruso sobre Járkov», escribió Zelenski al aludir al bombardeo en Telegram, donde explicó que «dos misiles fueron disparados» para impactar en edificios residenciales y causar «un número de víctimas aún desconocido».

Las autoridades locales informaron de que en el ataque trece personas resultaron heridas, seis de las cuales fueron llevadas al hospital, incluida una mujer que se encontraba en estado grave.

«El enemigo golpeó un edificio residencial de cinco plantas en el distrito de Kiev de Járkov», precisó en Telegram el jefe de la Administración Regional de Járkov, Oleg Siniegubov.

«El edificio quedó completamente destruido por el ataque, y se produjo un incendio. Ventanas y fachadas de los edificios de alrededor también quedaron dañados», agregó Siniegubov, que confirmó los «daños considerables» de los que habló previamente el alcalde de Járkov, Igor Terejov.

En su mensaje en Telgram, el presidente ucraniano señaló que los servicios de emergencia trabajan en las labores de asistencia en el lugar de los hechos y criticó a Rusia por atacar a civiles en su país.

«Desafortunadamente, este es exactamente el modo en que Rusia trata la vida y la gente, sigue matando, pese a todos los esfuerzos del mundo, especialmente de Estados Unidos, en el proceso diplomático», comentó Zelenski, en alusión a las últimas reuniones mantenidas para promover el fin de la guerra ruso-ucraniana.

«Sólo Rusia no quiere que esta guerra acabe y hace todo cada día para mantenerla», añadió el jefe de Estado ucraniano, que en redes sociales añadió a su mensaje sobre el ataque fotos del lugar de los hechos en las que se puede observar la destrucción causada por los misiles rusos. EFE

