The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski informa de ataque ruso con misiles sobre edificios en Járkov y con víctimas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 2 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov han causado un número indeterminado de víctimas.

«Un horrible ataque ruso sobre Járkov», escribió Zelenski al aludir al bombardeo en Telegram, donde explicó que «dos misiles fueron disparados» para impactar en edificios residenciales y causar «un número de víctimas aún desconocido». EFE

smm/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR