Zelenski informa de ataque ruso con misiles sobre edificios en Járkov y con víctimas
Berlín, 2 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov han causado un número indeterminado de víctimas.
«Un horrible ataque ruso sobre Járkov», escribió Zelenski al aludir al bombardeo en Telegram, donde explicó que «dos misiles fueron disparados» para impactar en edificios residenciales y causar «un número de víctimas aún desconocido». EFE
