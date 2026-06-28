Zelenski informa de dos ataques ucranianos de larga distancia contra refinerías rusas

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(Actualiza con información del Estado Mayor ucraniano sobre los ataques)

Berlín, 28 jun (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este domingo de un ataque nocturno contra dos refinerías de petróleo de Rusia, una en la región de Krasnodar, a unos 300 kilómetros del frente, y otra en la región de Yaroslav, a unos 700 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.

«Esta noche, nuestras acciones de largo alcance golpearon dos refinerías», escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, donde indicó que esta misión se desarrolló en el «Día de la Constitución» de Ucrania, fecha que celebra este domingo el país invadido por Rusia.

«Se ha atacado la refinería ‘Sloviansky’ en la región de Krasnodar, situada a unos 300 kilómetros de la línea del frente. También hemos alcanzado una refinería en la región de Yaroslavl, situada a unos 700 kilómetros de nuestra frontera», precisó el jefe de Estado ucraniano.

«Continuamos con nuestras operaciones, que debilitan la capacidad de Rusia de seguir con esta guerra», abundó antes de defender la estrategia de ataques de largo alcance en la que se apoya actualmente la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa.

«Cada ataque nuestro de larga distancia reduce los recursos que dan fuerza a la máquina de guerra rusa, y supone otro paso hacia la paz», expuso Zelenski.

Según explicó en su cuenta de Facebook el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las dos refinerías atacadas están «implicadas en el abastecimiento del ejército de ocupación».

En Krasnodar, donde se atacó «una de las mayores refinerías del sur de Rusia», según el Estado Mayor ucraniano, «se ha registrado un impacto en la instalación, seguido de un incendio en el recinto de la empresa», aunque aún «se está precisando el alcance de los daños causados y las consecuencias del ataque».

En las instalaciones de Yaroslav, donde los militares ucranianos estiman se producen 15 millones de toneladas anuales de productos energéticos como gasolina, gasóleo o combustible para aviación, también «se ha registrado un impacto en las instalaciones, seguido de la aparición de humo en el recinto de la empresa».

Atacados también un puente y un depósito armas

«Se está determinando la magnitud de los daños causados», precisó el Estado Mayor, que también reivindicó exitosos ataques contra un puente ferroviario en Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y un depósito de munición en Donetsk, región ucraniana bajo ocupación rusa.

Según dijo el puente es utilizado para el traslado de tropas y su abastecimiento.

También aludió al ataque del sábado con misiles Flamingo contra una fábrica de armas rusas.

«El análisis de los impactos de los misiles ucranianos mencionados anteriormente en tres naves del complejo industrial ‘Titán-Barricadas’ en Volgogrado ha revelado que se han producido incendios y una destrucción parcial en dos de ellas», indicó.

También el sábado, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó de un nuevo ataque contra una estación de bombeo de petróleo en la localidad rusa de Vtorovo, una infraestructura «que abastece de combustible a Moscú» y situada a 200 kilómetros al este de la capital de Rusia.

El SBU identificó el objetivo de su ataque, que también fue alcanzado con éxito el pasado 10 de junio por las fuerzas ucranianas, como «un nodo logístico clave para el bombeo de productos petrolíferos ligeros hacia los puertos de exportación y los consumidores nacionales» de Rusia. EFE

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(foto)