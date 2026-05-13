Zelenski informa de un ataque ruso en marcha con “más de cien drones”

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Kiev, 13 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este miércoles por la mañana de un ataque ruso en marcha con “más de cien drones” que sobrevolaban territorio de Ucrania en el momento en el que publicó el mensaje.

“Ahora mismo en nuestro espacio aéreo hay más de cien drones, y a lo largo del día podría haber aún oleadas adicionales de drones de ataque”, dijo en su cuenta de X Zelenski.

También durante la mañana del miércoles, la Fuerza Aérea ucraniana había informado del lanzamiento por parte de las fuerzas rusas durante la noche y la madrugada de 139 drones de larga distancia de los que 111 fueron neutralizados por las defensas de Ucrania. Otros 20 de esos drones impactaron en trece localizaciones distintas del país.

Rusia suele atacar territorio ucraniano por la noche y de madrugada, aunque en las últimas semanas ha lanzado varios ataques masivos contra la retaguardia enemiga a plena luz del día.

Zelenski dijo también en su mensaje que durante la jornada del martes Rusia atacó catorce regiones ucranianas y provocó daños en zonas residenciales y en infraestructuras ferroviarias, portuarias y energéticas de distintas zonas del territorio bajo control del Gobierno de Kiev.

El presidente ucraniano volvió a pedir más ayuda a Ucrania y presión adicional sobre Rusia para que el Kremlin acepte una reunión “a nivel de líderes” entre él y el presidente ruso, Vladímir Putin, que ayude a avanzar hacia el final de la guerra.

Rusia y Ucrania intercambian a diario ataques masivos con drones y, en ocasiones, misiles que tienen lugar sobre todo de noche. Canales de Telegram rusos informaron este miércoles de nuevos impactos de drones ucranianos en infraestructuras energéticas del interior de Rusia. EFE

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