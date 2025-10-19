Zelenski informa de una reunión de la Coalición de Voluntarios en un futuro próximo

Berlín, 19 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo de los preparativos para una reunión de la Coalición de Voluntarios en un futuro próximo, al tiempo que subrayó la necesidad de una posición común en Europa sobre la presión adecuada a Rusia.

«He dado instrucciones a nuestros diplomáticos -y ya he discutido esto con muchos líderes- para que preparen una reunión de la Coalición de Voluntarios en un futuro próximo. En Europa necesitamos posiciones comunes y firmes. Y las tendremos», dijo en su habitual discurso diario a la nación.

La comunicación con los líderes europeos «para garantizar de que todos en Europa tengamos una postura común sobre cómo presionar a Rusia, con el tipo de presión adecuado» es casi diaria, añadió.

«No le daremos nada al agresor y no olvidaremos nada. Lo vemos claramente: esta Rusia es una amenaza a largo plazo. Por lo tanto, en Europa necesitamos una cooperación a largo plazo y resultados tangibles, tanto a corto plazo como con una perspectiva de futuro, para que la gente pueda vivir», dijo.

Asimismo indicó que Kiev está trabajando con sus socios en Europa para ampliar la iniciativa de la OTAN de la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) para aumentar las compras de armamento fabricado en Estados Unidos, en particular sistemas de defensa aérea y ciertas capacidades de ataque de largo alcance.

«La semana que viene hablaremos con nuestros socios europeos sobre nuevas contribuciones a la iniciativa PURL», señaló.

Además, informó de que Ucrania está preparando acuerdos muy importantes con varios países sobre armas y tecnologías de defensa.

«Nuestras capacidades se ampliarán», dijo, y avanzó que se está ultimando un acuerdo en el que se lleva meses trabajando.

Por otra parte, aludió a la cuestión del suministro de gas a Ucrania y el apoyo energético y afirmó que «se han obtenido resultados significativos tanto en Estados Unidos como en Eslovaquia» y que también existe una visión común sobre la energía con el resto de socios.

«No debería haber energía rusa en Europa y las señales de Estados Unidos son ahora claras», añadió, al indicar que Washington «está dispuesto a suministrar a Europa todo el gas y el petróleo que sea necesario para sustituir los suministros rusos».

«Nuestra región cuenta con la infraestructura y el potencial necesarios para contribuir mucho más a la independencia energética de Europa. Hemos presentado propuestas a los Estados Unidos en relación con la infraestructura de gas, la generación de energía nuclear y varios otros proyectos. Estamos actualmente trabajando en los detalles», agregó.

Zelenski también se refirió a los partes del frente, en particular el sector de Pokrovsk y zonas aledañas, así como Kupiansk, las zonas fronterizas de las regiones de Járkov y Sumi, y la región de Zaporiyia, y señaló que las fuerzas ucranianas mantiene el control de la situación.

Asimismo, agregó que se están preparando ciertas medidas en el frente y se está respondiendo a cada ataque ruso, al tiempo que indicó que ha habido un aumento tanto en el alcance como en la precisión en los ataques de largo alcance contra Rusia, al destacar que prácticamente cada uno o dos días se atacan refinerías de petróleo rusas. EFE

egw/lar