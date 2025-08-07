The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski insiste en pedir un alto el fuego antes de la posible reunión con Putin

Kiev, 7 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este jueves en pedir que se declare un alto el fuego como primer paso antes de una posible reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que también estarían presentes líderes de EE.UU. y de la UE.

“Las prioridades están absolutamente claras. Primero, parar las matanzas, y es Rusia la que debe aceptar el alto el fuego. Segundo, un formato de líderes, para que la reunión pueda llevar a una paz verdaderamente duradera”, escribió en la red X Zelenski, que espera mantener hoy conversaciones con los líderes de Alemania, Italia y Francia para coordinar posiciones de cara a los próximos acontecimientos.

El tercer paso en la agenda que propone Zelenski es delinear con Europa y EE. UU. garantías de seguridad para Ucrania a largo plazo.

Zelenski explicó también que durante la jornada del jueves habrá contactos entre los asesores de seguridad de Kiev y sus socios.

El presidente ucraniano dijo que ya habló por teléfono ayer con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, después de la conversación que mantuvo con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y con varios líderes europeos.

Estos movimientos diplomáticos se producen a raíz de la reunión mantenida el miércoles en Moscú entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario de la Casa Blanca para Rusia, Steve Witkoff.

Según dijo Trump tras esta reunión, el encuentro ha abierto la puerta a una cumbre para avanzar hacia la paz entre él mismo y Zelenski y Putin que podría tener lugar en los próximos días.

Para forzar a Rusia a dar pasos concretos hacia el final de la guerra, Trump ha ordenado esta semana subir del 25 % actual a un 50 % los aranceles a India para que el país asiático deje de comprar masivamente petróleo ruso, una exportación que es la principal fuente de financiación del esfuerzo de guerra para el Kremlin.

Trump dio el pasado 29 de julio a Putin un plazo de diez días que vence el viernes para que tome medidas en favor de la paz. EFE

