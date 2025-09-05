Zelenski insta a activar ya las garantías de seguridad y no solo al final de la guerra

Roma, 5 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este viernes que es importante que las garantías de seguridad a Ucrania proporcionadas por la Coalición de Voluntarios «comiencen hoy y no solo cuando el conflicto haya terminado», en una intervención online en un foro en Cernobbio (norte de Italia).

«Hay 45 países en la coalición de los voluntarios y 26 están listos para garantizar un apoyo real, e Italia forma parte de ellos. El presidente (de EE.UU. Donald) Trump está listo para empezar y en las próximas semanas hablaremos con cada uno de los países para entender cómo contribuirán», explicó en la inauguración del Foro Ambrosetti, que reúne junto al lago Como a destacados exponentes políticos y económicos.

La Coalición de Voluntarios concretó este jueves en una reunión en París los compromisos de sus 35 países miembros con las garantías de seguridad a Ucrania en caso de alto el fuego, lo que incluye el despliegue de tropas por tierra, mar o aire de 26 de ellos, mientras que en breve se concretará el respaldo de EE.UU.

Hoy, el presidente ruso, Vladímir Putin, quiso dejar claro que no aceptará el despliegue de tropas occidentales en Ucrania ni durante ni después de la guerra. «Esa es una de las causas originales del conflicto, el acercamiento de Ucrania a la OTAN. Por eso, si aparecen allí tropas, especialmente ahora, durante las acciones militares, serán objetivos legítimos», declaró.

Zelenski destacó que no todos los aliados aportarán ayuda militar, sino que algunos apoyarán la defensa de Kiev con recursos económicos y materiales, agradeció a los 26 países que se han mostrado dispuestos a apoyar la seguridad de Ucrania, que calificó de «importante paso adelante»

Según Zelenski, Trump «espera una mejor coordinación entre estadounidenses y europeos» en el apoyo a Ucrania.

«Hoy, la actitud de Trump es mejor, EE.UU. está dispuesto a garantizar la defensa aérea de Ucrania», añadió e insistió en que para Washington «es fundamental la independencia energética de Europa respecto a Rusia».

Y añadió que el mandatario de EE.UU. «está decepcionado con algunos países europeos, Hungría y Eslovaquia, que siguen comprando petróleo ruso y ayudando a financiar la maquinaria bélica rusa» porque lo que «quiere realmente recortar los ingresos rusos procedentes de la energía».

El líder ucraniano también se refirió al presidente ruso, Vladimir Putin, del que señaló que «no quiere poner fin a la guerra, pero si la presión aumenta, quizá se vea obligado a hacerlo».

«Nadie confía en los rusos, pero no es una cuestión de confianza, hay que poner fin a la guerra y necesitamos a Estados Unidos, Europa y los países del Sur global, que lamentablemente hoy por hoy no están involucrados, pero trabajaremos en ello», dijo. EFE

