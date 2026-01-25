Zelenski insta a Europa a una unidad efectiva y a elegir entre libertad o dependencia

Berlín, 25 ene (EFE.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó este domingo a Europa a una unidad «100 % efectiva» y a elegir entre la libertad o la dependencia, durante su discurso en la basílica de la catedral de Vilna en los actos conmemorativos del 163º aniversario del Levantamiento de Enero contra el Imperio ruso.

«Nuestro llamamiento es sencillo: esta unidad debe ser 100 % efectiva. No a medias. No durante unos pocos meses al año. No hasta las próximas elecciones en uno u otro país europeo. Sino plenamente efectiva. No lo que resulte conveniente. No lo que parezca aceptable. Sino todo lo que sea necesario para que funcione, de modo que no haya ninguna amenaza para Europa ni para ninguna de nuestras naciones», instó.

Agregó que en 1863, los insurgentes ni siquiera podían soñar con semejante unidad, y destacó que «hoy en día esa unidad funciona», con una Unión Europea que se fortalece cada año y con el apoyo de países como Estados Unidos, Canadá y Japón.

«Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que nuestras acciones conjuntas sean suficientes para proteger verdaderamente a Ucrania y, por lo tanto, a Europa», aseguró en su discurso, ante la presencia de los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda;de Polonia, Karol Nawrocki, y la líder opositora en el exilio bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, entre otros.

Destacó que desde el comienzo de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, en 2022, el país invadido cuenta con el apoyo sin precedentes de Polonia y de Lituania, y de casi todos los países de Europa.

«Existe nuestro modelo, en el que las personas, las naciones, las culturas importan, y existe un modelo arraigado al Oriente de nosotros que, ya desde hace siglos, llega a nuestras casas con desprecio y guerras contra todo lo que nos es tan valioso. Europa no tiene más remedio que elegir uno de estos dos modelos. Solo hay dos opciones: libertad o dependencia», dijo, por otra parte.

Se refirió a la situación en Bielorrusia, en la que, dijo, el perro del presidente de ese país, Alexandr Lukahsenko, tiene más derechos que el pueblo bielorruso y lamentó que en 2020 hubo una oportunidad para cambiar esto, pero «el apoyo a los bielorrusos simplemente no fue suficiente».

«Y ahora todos sentimos lo mucho más difícil, lo mucho más caro y lo mucho más peligroso que se ha vuelto para todos debido a la dependencia de Bielorrusia de Moscú, una dependencia que no está disminuyendo» y de la que se beneficia Rusia en su chantaje a Europa y al mundo, añadió.

«Por eso Europa no debe perder a ninguna nación que viva en libertad, por eso Europa no debe perder tiempo. Por eso, todos los días, todos nosotros en Europa debemos trabajar por una Europa fuerte», afirmó.

En última instancia, advirtió, «la historia castiga a quienes se mantienen al margen», dijo, al afirmar que en muchos aspectos, las guerras del siglo XX «fueron el resultado de la indiferencia de aquellos en el poder en el siglo XIX».

«La guerra de Rusia contra Ucrania y sus otras guerras -contra Moldavia, Chechenia y Georgia- son el resultado de la indiferencia hacia la verdad de nuestras naciones, una verdad que nuestro pueblo siente, y de la indiferencia mostrada por los principales Estados del mundo al final de la era soviética, a lo largo de la década de 1990 y a principios del siglo XXI, cuando decidieron apostar por Rusia, por un llamado ‘reinicio’ con Rusia que, en realidad, se convirtió en una ‘sobrecarga’ para todos nosotros», agregó. EFE

egw/fpa