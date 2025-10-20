Zelenski irá a Budapest si es invitado, pero rechaza a Orbán como mediador
Kiev, 20 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acudirá a Budapest si es invitado para mantener contactos en cualquier formato con los presidente de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, que han acordado reunirse allí en los próximos días, pero rechaza que el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, pueda ejercer de mediador debido a su excesiva cercanía hacia Rusia y a la hostilidad que ha mostrado con Kiev. EFE
