Zelenski justica los ataques a centros logísticos rusos alegando su uso militar

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Berlín, 18 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, justificó en su cuenta de X los ataques a dos centros logísitcos de Wildberries, uno en la región de Moscú y otro en la de Tambov, asegurando que eran usados para el envío de componentes para fabricar drones y otras piezas militares.

«En especial, como reacción a los ataques rusos a nuestra infraestructura civil y nuestras ciudades hemos atacado dos centros logísticos, en las regiones de Mosví y de Tambov, una a más de 500 kilómetros y otra a más de 700 kilómetros del frente. El agresor los usaba para enviar componentes sancionados para la fabricación de drones y sistemas de navegación», escribió Zelenski

Además, según Zelenski, se atacó un depósito de petróleo y se realizaron ataques contra objetivos en el mar de Asov y en el Mas Negro y en «la temporalmente ocupada Crimea».

«Agradezco a los soldados de los sistemas no tripulados, a las tropas especiales, a los servicios secretos y a cada unidad de la defensa de Ucrania por la forma precisa y coordinada como se realizaron estas operaciones», afirmó.

Del lado ruso se había informado de que los ataques habían dejando al menos ocho personas muertas y medio centenar de heridos y el gobernados de Tambov, Yevgueni Pervishov, había calificado la acción en su cuenta de Telegram de «planificado atentado terrorista contra la población civil».EFE

rz/jgb