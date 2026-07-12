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Zelenski lamenta la muerte de Graham, «líder decidido» y «ferviente defensor» de Ucrania

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 12 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este domingo la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham, con el que Ucrania pierde a un «ferviente defensor» y Estados Unidos y el mundo a un «líder decidido».

«Me entristece profundamente la noticia de la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham. Lindsey fue un auténtico defensor de la libertad y de los valores que hacen que nuestro mundo sea más seguro», escribió en un mensaje en X.

Afirmó del senador que fue un «ferviente defensor del apoyo bipartidista y bicameral a Ucrania» y destacó que en las últimas semanas había estado trabajando en importantes iniciativas que podrían ayudar a acercar la paz, incluidas sanciones más severas contra Rusia.

«Siempre le estaremos especialmente agradecidos por el reconocimiento a nuestro pueblo y por sus palabras de admiración hacia el valor de los defensores de Ucrania», añadió.

Recordó que visitó Ucrania en diez ocasiones desde que Rusia inició su invasión a gran escala.

«Estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se le necesitaba. Mantuvimos un diálogo constante, y echaré de menos nuestras conversaciones. Nos reunimos dos veces sólo en la última semana».

Según Zelenski, «Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido».

El presidente ucraniano trasladó sus condolencias a la familia de Graham, a sus seres queridos y «a todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado».

Zelenski se reunió con Graham en Kiev el pasado viernes en un encuentro en el que abordaron el refuerzo de las sanciones contra Rusia y las necesidades urgentes de Ucrania en materia de defensa aérea, según informó entonces el presidente ucraniano. EFE

egw/mgr

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