Zelenski lamenta que Putin no esté siendo juzgado como Maduro

1 minuto

Davos/Odesa (Ucrania), 22 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este jueves que el presidente ruso, Vladímir Putin, no esté siendo juzgado como el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, que fue capturado en enero y llevado ante la justicia estadounidense en una operación dentro del país caribeño ordenada por el presidente Donald Trump.

“El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado”, dijo Zelenski. EFE

mg/cae/rf

(foto)(vídeo)