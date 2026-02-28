Zelenski le dice a Rutte que depende de EEUU que Rusia esté dispuesta a terminar la guerra

1 minuto

Berlín, 28 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de las últimas conversaciones de su equipo negociador con la parte estadounidense y de la preparación de un formato trilateral y subrayó que en buena parte depende de EEUU que Rusia esté dispuesta o no a terminar la guerra.

«He hablado con el secretario general de la OTAN Mark Rutte y le he informado del encuentro de nuestro equipo con la parte estadounidense y de la preparación de un formato trilateral», dijo Zelenski en su cuenta de Telegram.

«Es importante terminar esta guerra de manera honesta y lo hacemos todo por lograrlo. En muchos sentidos depende de EEUU el lograr que Rusia esté dispuesta a terminar la guerra», agregó.

Zelenski subrayó que son necesarias una paz auténtica y seguridad para Ucrania y agradeció expresamente el apoyo de Rutte.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas siguen reportando ataques rusos contra objetivos civiiles. Esta mañana, la administración regional de Dniper informó de un ataque que había afectado la infraestructura de transporte así como varios edificios y en la que un hombre había resultado herido.EFE

rz/alf