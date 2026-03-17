Zelenski llegó a Londres para reunirse con Starmer, el jefe de la OTAN y Carlos III

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó el martes a Londres, anunció su portavoz, para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en relación con el conflicto que mantiene su país con Rusia.

El líder ucraniano también tiene previsto reunirse con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham y pronunciar un discurso en el Parlamento británico, informó el portavoz de Zelenski, Serguí Nikiforov.

Antes de llegada de Zelenski, la oficina del primer ministro británico anunció que Reino Unido y Ucrania firmarán un acuerdo en materia de defensa, destinado a enfrentar la amenaza de los drones de bajo costo.

El convenio «tiene como objetivo reforzar las capacidades defensivas globales frente a la proliferación de equipos militares poco costosos pero tecnológicamente avanzados, especialmente los drones», señala el comunicado.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a finales de febrero, Irán ha utilizado principalmente misiles balísticos contra Israel, pero se ha apoyado en drones para atacar a los países del Golfo Pérsico.

Estos drones de diseño iraní, llamados Shahed, son baratos de producir, pero han causado importantes daños en Oriente Medio.

Enfrentado desde hace años a ataques rusos que implican cientos de drones, el ejército ucraniano ha adquirido experiencia en la lucha contra estos dispositivos.

El acuerdo también prevé la financiación, por valor de 500.000 libras (unos 650.000 dólares), de un nuevo grupo dedicado a concentrar conocimiento, tecnología y expertos para desarrollar y aplicar la inteligencia artificial (IA) en el ámbito militar.

«Al reforzar nuestras asociaciones de defensa, consolidamos la capacidad de Ucrania para defenderse de los ataques brutales y continuos de Rusia, al tiempo que garantizamos que Reino Unido y nuestros aliados estén mejor preparados para las amenazas del futuro», dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, citado en el comunicado.

La visita del martes de Zelenski a Londres se produce cuando la guerra en Ucrania ha quedado eclipsada por las hostilidades en Oriente Medio.

El presidente ucraniano se dirigirá después a Madrid, donde será recibido el miércoles por el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

En esta visita, Zelenski firmará acuerdos y ofrecerá una rueda de prensa conjunta con Sánchez.

Zelenski estará en la capital española un día antes de que se reúnan en Bruselas los líderes de la Unión Europea (UE) para abordar entre otros temas la situación de Ucrania.

psr/eg