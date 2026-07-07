Zelenski llega a Ankara para pedir a los líderes de la OTAN más misiles y sistemas Patriot

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Ankara/Kiev, 7 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este miércoles a Ankara para reunirse en los márgenes de la cumbre anual de la OTAN con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con los principales jefes de Estado y de Gobierno europeos de la Alianza y pedirles que aceleren la transferencia a Ucrania de más sistemas antibalísticos Patriot y misiles para estos sistemas.

«Nuevos sistemas, misiles para esos sistemas y la obtención de licencias de producción. Todo esto es nuestra prioridad», dijo Zelenski en la red social X al anunciar su llegada.

El presidente de Ucrania ha viajado a la capital turca un día después de que un ataque en el que Rusia empleó 29 misiles de trayectoria balística, de los que ninguno pudo ser derribado por las defensas ucranianas, matara a al menos 26 personas en Kiev y en la localidad satélite de Vishneve, donde, según analistas independientes de inteligencia de fuentes abiertas, fue alcanzada una fábrica de misiles en la que se produjeron repetidas explosiones consecutivas.

Zelenski insistió en la víspera en que la extrema vulnerabilidad ucraniana ante los misiles balísticos rusos es la única ventaja clara que las fuerzas rusas conservan frente a las ucranianas en esta guerra.

Además de tratar de movilizar a sus socios para que consigan más sistemas Patriot y misiles interceptores PAC-3 para estos sistemas, Zelenski tratará de convencer a Trump -con el que tiene previsto reunirse el miércoles- de que le dé las licencias para producir estas tecnologías estadounidenses codiciadas en todo el mundo por su eficacia a la hora de derribar misiles balísticos.

Zelenski busca avanzar además en los planes que ha abordado con Alemania y otros países europeos aliados de Kiev para producir de forma conjunta en el continente capacidades antibalísticas propias.

El presidente ucraniano dijo recientemente que consideraba «realista» el plazo de un año para empezar a producir estos sistemas en Europa.

Ucrania recibe ahora la mayor parte de misiles PAC-3 gracias al programa PURL, por el que aliados de Kiev sobre todo europeos y Canadá compran a EE. UU. estas municiones para después hacérselas llegar a los ucranianos.

EE. UU. decidió dejar de aprobar nuevos envíos de armamento gratis a Ucrania tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. EFE

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(foto)(vídeo)