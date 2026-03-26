Zelenski llega a Arabia Saudí con “importantes reuniones” sobre seguridad en la agenda

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Kiev, 26 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este jueves a Arabia Saudí para mantener “importantes reuniones” en el marco del apoyo que Kiev está prestando a Riad y otras capitales de Oriente Medio y el Golfo para hacer frente a los ataques iraníes con drones.

“He llegado a Arabia Saudí. Hay programadas importantes reuniones. Apreciamos el apoyo y apoyamos a quienes están listos para trabajar con nosotros para garantizar la seguridad”, escribió Zelenski en el mensaje en el que informó de su llegada junto con una delegación de la que también forma parte el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov.

Arabia Saudí es uno de los países del Golfo y de Oriente Medio en que Ucrania ha desplegado expertos en defensas antidrones para asesorar a los Gobiernos árabes de la zona a la hora de defenderse de los drones con los que son atacados por Irán.

Zelenski ha repetido en sus últimos discursos públicos que espera consolidar la cooperación con esos países para que Ucrania acceda a financiación a cambio de ofrecer acceso a sus conocimientos y sus tecnologías para el derribo de drones.

El presidente ucraniano dijo en su último discurso a la nación que la financiación de los países del Golfo puede ser particularmente importante en pleno bloqueo por parte de Hungría del crédito de 90.000 millones de euros aprobado en diciembre por la UE para Kiev, que precisa de este dinero para poder seguir resistiendo la agresión militar rusa.

Además de Arabia Saudí, Ucrania ha enviado expertos a Catar, Emiratos, Kuwait y Jordania. Según dijo Zelenski este mes, en Jordania los especialistas ucranianos ayudan a proteger una base estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha reconocido en público la ayuda ucraniana y tampoco ha respondido a la oferta de Kiev de firmar un acuerdo en materia de capacidades antidrón que dé acceso a Washington a toda la gama de tecnologías y conocimientos desarrollados por Ucrania durante la guerra.

Ucrania es atacada a diario por Rusia con drones kamikaze Shahed, una tecnología iraní adquirida por los rusos al comienzo de la guerra que Teherán utiliza ahora para atacar a Israel, las bases estadounidenses en el Golfo y el resto de Oriente Medio y a los aliados de Washington en la zona. EFE

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