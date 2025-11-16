Zelenski llega a Grecia para abordar nuevos suministros de gas y mayor cooperación militar

4 minutos

Nicosia, 16 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este domingo a Atenas para una visita de pocas horas centrada en asegurar nuevos suministros energéticos y profundizar la cooperación militar con Grecia.

Zelenski mantendrá una ronda de contactos con el presidente, Konstantinos Tasoulas, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente del Parlamento, Nikitas Kaklamanis, confirmaron fuentes oficiales.

Atenas es la primera parada de la nueva gira europea de Zelenski, que el lunes le llevará a Francia y el martes a España.

La energía dominará la agenda en Atenas, con especial atención al corredor de gas que conecta Alejandrópolis con Rumanía y Moldavia y llega hasta Ucrania, y el creciente papel de Grecia como puerta de entrada de gas natural licuado (GNL) hacia Europa del Este gracias a distintas infraestructuras apoyadas por Estados Unidos.

Kiev estudia incrementar en un 30 % sus importaciones de gas para afrontar un invierno especialmente difícil, marcado por los daños en su red energética y unas reservas reducidas, y abrir una nueva ruta de suministro resulta importante para Ucrania.

Zelenski confirmó que Atenas y Kiev firmarán un acuerdo destinado a ampliar las opciones de suministro y subrayó que los pactos alcanzados «de Noruega a Grecia» refuerzan la seguridad energética de su país en medio de los ataques constantes a esas infraestructuras por parte de Rusia.

«No perdemos ni un solo día para nuestro país, hoy mismo hemos preparado un acuerdo con Grecia sobre gas para Ucrania. Será otra vía de suministro de gas más, con el fin de garantizar al máximo las rutas de importación de gas para Ucrania durante el invierno», declaró Zelenski en un vídeo compartido en X.

Zelenski señaló que ya existen acuerdos para financiar la importación de gas por un importe de casi 2.000 millones de euros, lo que permitirá compensar las pérdidas de la producción ucraniana debido a los ataques rusos.

La financiación corre a cargo del Gobierno de Ucrania, socios europeos y bancos europeos con la garantía de la Comisión Europea; también colaboran los bancos ucranianos y Noruega, y se sigue trabajando activamente con los socios estadounidenses, agregó.

Mayor cooperación militar

La visita abordará también la cooperación militar, ya que Grecia y Ucrania prevén revisar la aplicación del acuerdo bilateral de seguridad firmado en octubre de 2023 y aún pendiente de ratificación por el Parlamento heleno.

Según el diario ‘Kathimerini’, Atenas debe responder a la petición ucraniana de sumarse al programa PURL de la OTAN, que financia la compra de armamento estadounidense, pero por ahora el Ejecutivo griego evita compromisos y remite la decisión a las autoridades económicas para evaluar los costes.

Grecia es uno de los países de la OTAN con mayor gasto en Defensa (3,1 %), debido a sus históricas tensiones con Turquía, pero mantiene que no puede donar equipos esenciales, como los sistemas antimisiles Patriot, aunque sí ha entregado baterías antiaéreas más antiguas y de corto alcance como los ‘Sea Sparrow’ y ‘Crotale’.

Según ese mismo diario, Grecia ha recibido presiones para ampliar la formación de pilotos ucranianos de F-16 y Francia estudia adquirir Mirage 2000 griegos con la intención de transferirlos a Ucrania, una operación que podría acompañarse de condiciones favorables para la compra de los modernos cazas Rafale por parte de Atenas.

«Nos espera una diplomacia fructífera. Domingo: visita a Grecia y acuerdo importante sobre importaciones de gas natural. Lunes: acuerdo histórico con Francia en París para reforzar nuestra aviación de combate y nuestra defensa aérea. Martes: conversaciones en España sobre el refuerzo de nuestra defensa aérea e iniciativas con socios», escribió Zelenski sobre el viaje que comenzó en Atenas.EFE

