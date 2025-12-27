Zelenski llega a Halifax para reunirse con el primer ministro de Canadá, dice portavoz

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó este sábado a Halifax, en Canadá, para entrevistarse con el primer ministro, Mark Carney, antes de su reunión el domingo en Florida con Donald Trump.

«Llegamos a Halifax», declaró a los periodistas el portavoz de Zelenski, Sergui Nikiforov. «Está prevista una reunión bilateral entre el presidente y el primer ministro Carney, seguida de una conversación telefónica conjunta con los dirigentes europeos», agregó.

