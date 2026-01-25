Zelenski llega a Lituania, donde se reunirá con los presidentes lituano y polaco

1 minuto

Berlín, 25 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acompañado de su esposa, Olena Zelenska, llegó este domingo a la capital de Lituania, Vilna, donde participará en los actos conmemorativos del 163º aniversario del Levantamiento de Enero contra el impero ruso junto con los presidentes de Lituania, Gitanas Nausėda, y polaco, Karol Nawrocki.

Zelenski y su esposa fueron recibidos en el Palacio Presidencial por el presidente lituano y la primera dama lituana, Diana Nausėdienene, informó la radiotelevisión lituana LRT.

La agenda incluye una reunión de las delegaciones de ambos países en el Palacio Presidencial, tras lo cual, los presidentes ucraniano y lituano, junto con el jefe de Estado polaco participarán en la misa que se celebrará en la basílica de la catedral de Vilna.

En el marco de esta visita tendrá lugar una reunión trilateral entre Zelenski, Nawrocki y Nausėda en el formato del Triángulo de Lublin, en el que los presidentes abordarán la situación actual en materia de seguridad, así como las negociaciones en curso sobre los parámetros para poner fin a la guerra de agresión rusa contra Ucrania. EFE

