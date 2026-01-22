Zelenski llega a Suiza para hablar con Trump del proceso de paz y la posguerra

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado a Suiza para reunirse en los márgenes del Foro de Davos este mismo jueves con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Zelenski espera abordar con Trump las negociaciones de paz con Rusia que impulsa la Casa Blanca y avanzar hacia la firma de acuerdos con EE.UU. sobre garantías de seguridad en la posguerra e inversiones para la recuperación económica de Ucrania. EFE

