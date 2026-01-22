The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski llega a Suiza para hablar con Trump del proceso de paz y la posguerra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado a Suiza para reunirse en los márgenes del Foro de Davos este mismo jueves con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Zelenski espera abordar con Trump las negociaciones de paz con Rusia que impulsa la Casa Blanca y avanzar hacia la firma de acuerdos con EE.UU. sobre garantías de seguridad en la posguerra e inversiones para la recuperación económica de Ucrania. EFE

mg/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR