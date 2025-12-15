Zelenski mantiene una segunda reunión en Berlín con los emisarios de Trump

1 minuto

Berlín, 15 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, su yerno, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, comenzaron este lunes una segunda reunión en la Cancillería alemana para tratar de avanzar en el plan de 20 puntos que promueve EE.UU. para un alto el fuego en Ucrania, según fuentes alemanas y ucranianas. EFE

