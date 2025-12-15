The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Zelenski mantiene una segunda reunión en Berlín con los emisarios de Trump

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 15 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, su yerno, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, comenzaron este lunes una segunda reunión en la Cancillería alemana para tratar de avanzar en el plan de 20 puntos que promueve EE.UU. para un alto el fuego en Ucrania, según fuentes alemanas y ucranianas. EFE

egw/cae/rml

(Foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR