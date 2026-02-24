Zelenski muestra el búnker donde organizó la respuesta a la invasión rusa en 2022

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, publicó este martes un vídeo que muestra por primera vez el búnker donde se organizó la respuesta a la invasión rusa en 2022, hace exactamente cuatro años.

«Es en este despacho, esta pequeña estancia del búnker de la calle Bankova [donde está la presidencia] donde mantuve mis primeras conversaciones con los dirigentes del mundo entero al principio de la guerra», dice Zelenski en el vídeo de 19 minutos.

«Es aquí donde hablé con Joe Biden y donde le dije que necesitaba munición, no un taxi», recuerda, en referencia a una réplica que se hizo célebre cuando el entonces presidente estadounidense propuso a su homólogo ucraniano evacuarlo.

Las imágenes muestran un amplio refugio de la era soviética, con túneles iluminados por neones, salas de reuniones y estancias reservadas para cada rama del poder: presidencia, Gobierno y Parlamento.

Está situado bajo el complejo presidencial, formado por varios edificios rodeados por una muralla, en medio de edificios residenciales y otras estructuras gubernamentales en el centro de la ciudad.

Desde el comienzo de la invasión, el acceso a todo el barrio gubernamental está prohibido y se encuentra rodeado por varias líneas de controles militares.

La sede de la presidencia, un edificio monumental de estilo neoclásico típico de la época soviética y a menudo calificado de «estalinista», data de los años 1930, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética.

Desde el inicio de su mandato presidencial en 2019, Zelenski, al igual que varios de sus predecesores, había planeado trasladar su administración a un emplazamiento más moderno. Sin embargo, con el estallido de la guerra, las infraestructuras heredadas de la era soviética resultaron ser sorprendentemente útiles.

Según el gobierno, Zelenski ha sido objeto de más de diez intentos de asesinato desde 2022.

