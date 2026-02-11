Zelenski niega que tenga la intención de anunciar elecciones el 24 de febrero

Berlín, 11 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó este miércoles que tenga la intención de anunciar el próximo día 24, día del cuarto aniversario de la guerra rusa en el país, la convocatoria de elecciones y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia.

«En cuanto a las elecciones, es la primera vez que escucho esto y la intención de anunciarlas el 24 de febrero», dijo en una conversación virtual con periodistas a través de WhatsApp, según recoge la agencia UNIAN.

«La primera vez lo escuché, probablemente, a través del ‘Financial Times. Ahora es la segunda vez que lo escucho, de ustedes», agregó.

El ‘Financial Times’citó como fuentes a funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la supuesta planificación de las elecciones presidenciales y del referéndum, y aseguró que los comicios se celebrarían antes del 15 de mayo tras el anuncio de Zelenski.

Zelenski dijo que ha hablado muchas veces sobre las elecciones y reiteró que éstas se celebrarán «cuando existan todas las garantías de seguridad correspondientes».

El mandatario ucraniano señaló que la cuestión de las elecciones presidenciales es planteada por algunos socios de Ucrania, especialmente EE.UU., pero que la propia Ucrania nunca lo ha planteado.

Sin embargo, volvió a afirmar que, «sin duda, estamos preparados para las elecciones».

«He dicho que es muy simple: declaren un alto el fuego y habrá elecciones», insistió.

Zelenski asumió su cargo de presidente en 2019 y su mandato de cinco años terminó el 20 de mayo de 2024, cuando se extendió de manera automática al prohibir la Constitución ucraniana la celebración de elecciones mientras la ley marcial esté en vigor.

El mandatario también negó que EE.UU. haya amenazado con no firmar el documento con las garantías de seguridad para Ucrania en un escenario de un alto el fuego si no se celebran elecciones en el país.

«No, no están amenazando con abandonar las garantías de seguridad. Además, no vinculan las elecciones con las garantías de seguridad», enfatizó.

La Comisión Electoral Central (CE) de Ucrania ha declarado que la celebración de elecciones durante la ley marcial es simplemente imposible.

En diciembre pasado Zelenski pidió no obstante a los diputados que preparen reformas legales para hacer posible la celebración de elecciones bajo la ley marcial, y dijo que está dispuesto a apoyar la realización de comicios si se celebran dentro de un plazo adecuado y de forma legítima y segura. EFE

