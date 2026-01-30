Zelenski no cederá el Donbás y pide firmar acuerdo de seguridad con EE.UU. antes de la paz

Kiev, 30 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la guerra.

También explicó que el acuerdo sobre las garantías de seguridad que pide a EE.UU. para que el Kremlin no vuelva a invadir debe firmarse antes de que se confirme el hipotético acuerdo de paz que acabe con el conflicto. EFE

