Zelenski no fue informado de los contactos EEUU-Rusia en Arabia Saudí y no los reconocerá

2 minutos

Kiev, 17 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes desde Emiratos Árabes Unidos que no ha sido informado de la reunión que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mantendrá en el día de hoy en Arabia Saudí con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y adelantó que Ucrania no reconocerá ningún resultado fruto de dicho encuentro.

“Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”, declaró Zelenski a preguntas de la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa desde Emiratos.

Zelenski tiene previsto viajar también a Arabia Saudí en el marco de la gira que comenzó ayer en Emiratos Árabes Unidos, pero volvió a dejar claro que dicho viaje estaba planeado desde hace tiempo y no tiene nada que ver con las negociaciones con Rusia impulsadas por el presidente de EEUU, Donald Trump.

“Evidentemente le preguntaré a Su Alteza Mohamed (Bin Salman, el príncipe heredero saudí) qué sabe sobre esto”, declaró Zelenski.

El presidente ucraniano volvió a afirmar, en la línea de lo que ya había señalado durante el fin de semana, que Estados Unidos “tiene derecho” a mantener encuentros con Rusia para asuntos bilaterales, pero no para hablar sobre cuestiones que afecten a Ucrania.

“Para ser claros, ya hablaron antes sobre eso (sobre relaciones bilaterales). Sólo que ahora se hace público. Entonces se consideraba de mal gusto hablar con el agresor en tiempos de guerra”, dijo en referencia a los tiempos de la administración demócrata. EFE

