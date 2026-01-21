Zelenski no viaja a Davos y gestiona desde Kiev la crisis energética por los ataques rusos

1 minuto

Odesa (Ucrania), 21 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no ha viajado a Suiza para participar en el Foro de Davos y permanece en Kiev, según ha dicho él mismo, para gestionar la crisis energética provocada por los últimos ataques rusos, que han dejado a buena parte de la población sin calefacción y electricidad en la capital y otras ciudades.

Zelenski había declarado el martes que sólo viajaría a Davos si se le garantizaba que las reuniones se saldarían resultados concretos para Ucrania, pero según informó hoy el Financial Times, la oposición de los países europeos al objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir Groenlandia ha interrumpido los planes para facilitar un paquete de apoyo económico para la Ucrania de posguerra. EFE

