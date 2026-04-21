Zelenski ofrece a Kast un acuerdo en materia de seguridad durante diez años

3 minutos

(Actualiza con declaraciones del canciller chileno)

Kiev/Santiago de Chile, 21 abr (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ofreció este martes al nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, un acuerdo de seguridad por diez años similar al que Ucrania tiene con Arabia Saudí, Emiratos y Catar, sobre tecnología de drones y otros equipos.

«Hemos hablado con detalle de todas las áreas posibles para profundizar la cooperación bilateral entre nuestros países. Ucrania ya tiene acuerdos de seguridad por diez años con tres países de Oriente Medio, y estamos preparados para una alianza similar con Chile», tras mantener escribió Zelenski en X tras mantener hoy su primera conversación telefónica con Kast.

El presidente ucraniano agregó que también habló con Kast de las oportunidades de colaborar con Chile en materia de metalurgia, agricultura y exploración de minerales, sectores que tienen importancia en las economías de ambos países.

Zelenski también felicitó a Kast por su llegada a la presidencia de Chile y le agradeció por su apoyo a Ucrania y por haber unido el Estado chileno a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos que han quedado en manos de Rusia tras la ocupación de territorio ucraniano.

«En mayo habrá una cumbre dedicada a nuestros niños, y contamos con la participación de Chile», remachó Zelenski.

Chile ya fue con el antecesor del conservador Kast, el progresista Gabriel Boric, uno de los países de Sudamérica que mejores relaciones mantuvieron con Ucrania en el contexto de la guerra provocada por la invasión rusa de 2022.

Sobre la invitación al mandatario sudamericano para visitar el país europeo, el canciller chileno Francisco Pérez-Mackenna declaró hoy que «hay que verla en lo complejo de nuestras agendas, pero a lo mejor en el futuro se podrá concretar», a la salida de la reunión telemática en el palacio de La Moneda en Santiago.

El ministro chileno refirió que en el contacto se refrendó el apoyo de Chile a Ucrania y su cooperación en los foros multilaterales, sus «deseos de paz» y de que «cuando terminen las hostilidades las fronteras vuelvan a lo que eran antes».

En cuanto a aspectos relacionados a cooperaciones entre ambos países, Pérez-Mackenna afirmó que se habló sobre «áreas críticas», como tecnología, agricultura y minerales críticos.

«Tienen una industria agrícola muy dinámica, han avanzado bastante en tecnología, también en minería. Nosotros somos un país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas», agregó.

La relación comercial bilateral entre ambos países alcanza los 26,2 millones dólares, en la que Chile exporta, principalmente, productos del mar como mejillones cocidos, salmones y jureles por 17,5 millones de dólares.

Ucrania, por su parte, exporta aceites lubricantes, aparatos para preparación de café y ventiladores, con envíos que totalizan 8,7 millones de dólares. EFE

mg/smm/mjr/mmm/rcf