Zelenski ofrece a Sikorski entrenar a soldados polacos para derribar drones rusos
Kiev, 12 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció este viernes en Kiev al ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, que el Ejército ucraniano entrene a soldados polacos y que ambos países formen un sistema de defensa común para protegerse de la amenaza rusa.
«Hemos hablado del ataque con drones rusos a Polonia. Ucrania está lista para compartir su experiencia, ayudar con entrenamiento a personal militar polaco y construir un sistema de defensa conjunto», dijo Zelenski en sus redes sociales tras recibir a Sikorski.
Zelenski planteó la disponibilidad ucraniana para cooperar militarmente con Polonia después de que el país de Sikorski se viera obligado a abatir varios drones rusos el miércoles al entrar en su espacio aéreo una veintena de aparatos no tripulados lanzados por Rusia.
Ambos políticos también hablaron de posibles nuevas sanciones a Rusia, de producción conjunta de armamento y de las aspiraciones de Ucrania de entrar en la UE.
En particular, Zelenski y Sikorski abordaron la posibilidad de que el programa de financiación SAFE de la Unión Europea sea utilizado para la producción de drones interceptores.
«Agradezco a Polonia su disponibilidad para que se haga realidad», afirmó el presidente ucraniano.
Ucrania ha empezado a emplear este tipo de drones para abatir drones no tripulados rusos, y necesita expandir su utilización para hacer frente al número cada vez mayor de drones kamikaze que lanza Rusia. EFE
mg/smm/pddp