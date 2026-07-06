Zelenski pide a cumbre de la OTAN más Patriots para Ucrania tras nuevo ataque ruso a Kiev

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Kiev, 6 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que es “de una importancia crítica” que la cumbre de la OTAN que empieza el martes en Ankara se salde con nuevas medidas concretas para reforzar las defensas aéreas ucranianas, horas después de que un nuevo ataque ruso masivo contra Kiev matara a más de una decena de personas.

“Mientras los misiles Patriot sigan estando en los almacenes de nuestros aliados, se estará animando a Rusia a que continúe destruyendo edificios residenciales. Estados Unidos y Europa tienen lo suficiente para detener este terror”, escribió Zelenski al condenar el ataque en X.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó esta madrugada con 351 drones y 68 misiles, entre ellos 23 balísticos Iskander-M y 6 antibuque Zircón y Óniks.

Ninguno de los misiles balísticos y antibuque pudieron ser derribados y todos ellos alcanzaron objetivos.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en el ataque fueron alcanzadas empresas de defensa e instalaciones energéticas de Kiev y aeródromos militares en varias regiones ucranianas.

Kiev ya sufrió el pasado jueves de madrugada otro ataque con drones y misiles en el que las defensas aéreas ucranianas mostraron su impotencia ante los misiles balísticos rusos.

Treinta civiles murieron y el Ministerio de Defensa ruso dijo haber golpeado numerosas fábricas de drones y de piezas para misiles en este bombardeo.

Zelenski ha pedido a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, que le dé las licencias necesarias para que Ucrania fabrique con sus socios europeos sistemas antimisiles Patriot y los misiles interceptores PAC-3 que estos sistemas utilizan como munición.

Kiev espera una respuesta de Trump y presiona también a sus socios europeos para que materialicen los planes impulsados por Zelenski de construir en el continente un sistema antiaéreo propio capaz de responder a los misiles balísticos con garantías como hacen los Patriot.

La escasez de Patriot y de misiles PAC-3 se vio acentuada por la guerra de Irán.

Kiev recibe la mayoría de los misiles PAC-3 que se le suministran de forma periódica gracias a las contribuciones económicas de sus socios sobre todo europeos, que permiten comprar a EE.UU. las unidades disponibles.

Trump cortó tras su regreso a la Casa Blanca la mayoría de suministros de armamento gratis a Ucrania. EFE

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