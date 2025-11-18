Zelenski pide a España ayuda para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Madrid, 18 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este martes a las principales autoridades del Parlamento español de la situación en el frente de la guerra con Rusia y pidió ayuda para reforzar la defensa aérea de su país con sistemas y misiles.

«Ucrania necesita reforzar su defensa aérea con sistemas y misiles adicionales. También nos interesa cooperar con empresas de defensa españolas», detalló Zelenski en un mensaje en su red X tras ser recibido por los presidentes del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, en el inicio de su visita a Madrid.

El líder ucraniano agradeció también el apoyo español a su país y detalló que informó a las autoridades del Parlamento español «sobre la situación en el frente» y «los ataques de Rusia contra la población» y contra edificios de apartamentos civiles e infraestructuras energéticas.

El encuentro se centró también en la petición de continuidad de la ayuda humanitaria y energética española, y en «el apoyo a la senda conjunta de Ucrania y Moldavia hacia la adhesión a la Unión Europea».

«Agradezco a ambas cámaras de las Cortes Generales su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y todas las decisiones que han adoptado en apoyo de nuestro Estado», añadió.

Zelenski firmó en el libro de honor del Congreso y contempló los impactos de los disparos del intento de golpe de Estado que sufrió España en febrero de 1981, que se conservan, le explicó Armengol, para que algo así «no se vuelva a repetir».

La visita de Zelenski al Congreso fue el primer acto oficial de su viaje a Madrid, donde tiene previsto reuniones con el rey Felipe VI, así como con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con representantes de la industria de defensa española.

La visita del presidente ucraniano forma parte de una gira para recabar apoyo militar y diplomático que comenzó el domingo en Atenas.

Este lunes Zelenski visitó París y desde España tiene previsto viajar mañana a Turquía. EFE

