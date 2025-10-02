Zelenski pide a líderes europeos que especifiquen por escrito sus garantías de seguridad

Copenhague, 2 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves en su intervención ante los líderes europeos reunidos en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que especifiquen por escrito las garantías de seguridad que están dispuestos a ofrecer a Ucrania.

“Necesitamos completar finalmente al cien por cien el trabajo en garantías de seguridad”, dijo en su discurso Zelenski, que agradeció el trabajo hecho hasta ahora en este sentido, pero pidió más concreción en el compromiso de los líderes dispuestos a ayudar a Kiev a disuadir a Rusia de volver a invadir Ucrania una vez haya terminado la guerra.

“Y ahora necesitamos ponerlo todo sobre el papel y preparar todos, todos los detalles”, agregó el presidente ucraniano.

Un total de 26 países, sobre todo europeos, se comprometieron a principios de septiembre a contribuir a las garantías de seguridad que pide Ucrania para asegurarse de que Rusia no vuelve a atacarla una vez se ponga fin al actual conflicto.

Algunos están dispuestos a desplegar tropas en territorio ucraniano mientras que otros aportarán financiación y conocimientos que permitan forman ese contingente extranjero y seguir reforzando al Ejército de Ucrania.

Zelenski quiere que cada país que se implique en esta iniciativa apruebe en su Parlamento su compromiso con Ucrania para que éste no quede en papel mojado.

Durante su discurso ante la CPE, que congrega a 47 jefes de Estado y de Gobierno de toda Europa, el presidente ucraniano pidió también que se refuercen las sanciones a los barcos que Rusia utiliza para seguir exportando petróleo y reclamó que se extiendan las medidas punitivas a las infraestructuras terrestres rusas que le permiten vender recursos energéticos fuera.

Zelenski pidió a los países representados y en especial a Hungría que escuchen al presidente de EE.UU., Donald Trump, y dejen de financiar la maquinaria de guerra del Kremlin comprando petróleo de Rusia.

El presidente ucraniano reafirmó que Ucrania está a disposición de sus socios europeos para crear una estructura de seguridad que les permita protegerse de incidentes con drones como los sufridos recientemente por países como Polonia, Rumanía y Dinamarca. EFE

