Zelenski pide a la UE una decisión rápida para que Ucrania puede usar los activos rusos

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves a los líderes de la Unión Europea (UE) que tomen lo más rápido posible las medidas necesarias para que los fondos activos rusos congelados puedan ser destinados a ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia.

«Cuando hablamos de los activos rusos congelados, debemos utilizarlos de una forma que haga sentir a Rusia el dolor por su propia guerra. Por eso les pido que tomen una decisión lo más pronto posible. Los activos rusos deben utilizarse enteramente para la defensa contra la agresión rusa», dijo Zelenski a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la capital belga.

La Comisión Europea (CE) planteó a finales de septiembre conceder un «préstamo de reparación» a Ucrania de unos 140.000 millones de euros, financiado con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones, que serviría para costear su defensa o necesidades presupuestarias.

Según la CE, no se tocarían los derechos que Rusia tiene sobre sus activos soberanos y se trataría de un esquema temporal, puesto que finalizaría una vez que la UE levantase las sanciones al terminar la guerra y si Moscú paga compensaciones a Ucrania.

El apoyo a Ucrania es uno de los principales temas que tratarán los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios en su cumbre. EFE

