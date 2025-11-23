Zelenski pide a sus socios reforzar en paralelo a la reuniones de paz la defensa antiaérea

Berlín, 23 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímr Zelenski, instó este domingo a sus socios a ayudarle a fortalecer la defensa antiaérea del país en paralelo a las negociaciones que comienzan hoy en Ginebra con representantes de EE.UU. y de Europa sobre un plan de paz que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

«Hoy, nuestros asesores trabajarán en Suiza con representantes de Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. Pero, en paralelo al trabajo diplomático, debemos hacer todo lo posible para fortalecer nuestra defensa contra estos ataques rusos tan pérfidos», recalcó en un mensaje de su cuenta de Telegram.

También está prevista la asistencia a la reunión en Ginebra de un asesor de política exterior de Italia y, según ‘Politico’, de consejeros del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

«Es muy importante acelerar la implementación de todos nuestros acuerdos con los socios sobre sistemas y misiles de defensa aérea», enfatizó Zelenski, al afirmar que solo en la última semana Rusia atacó el país con más de 1050 drones suicidas, casi mil bombas aéreas guiadas y más de 60 misiles.

El mandatario recordó el reciente ataque con misiles contra Ternópil, en el oeste de Ucrania, donde anoche finalizaron tras cuatro días y noches los trabajos de búsqueda y rescate con unresultado de 33 personas fallecidas, entre ellas seis niños, según dijo.

En total seis personas siguen desaparecidas, añadió Zelenski.

A su vez, anoche un dron ruso impactó cerca de un edificio de varios pisos en Dnipró, en la región oriental de Dnipropetrovsk, y causó 15 heridos, incluida una niña, señaló.

Por otra parte, Rusia atacó nuevamente la infraestructura energética en la región sureña de Odesa. EFE

